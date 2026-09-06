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"Непознатите земи": Пътешествие из безбрежните пясъчни морета на Мароко
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Там ни отвеждат Ерик Борозенков и Explorers Club Bulgaria
Безбрежни пясъчни морета, златни дюни, носещи безмълвни послания, тишина за съзерцание и шир, в която създаването на собствено усещане за посока е почти невъзможно.
Сахара обхваща 11 страни и близо 10 милиона квадратни километра площ. Из тайните на мароканските земи се потапяме заедно с изследователите от Explorers Club Bulgaria.
Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
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