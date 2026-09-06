Безбрежни пясъчни морета, златни дюни, носещи безмълвни послания, тишина за съзерцание и шир, в която създаването на собствено усещане за посока е почти невъзможно.

Сахара обхваща 11 страни и близо 10 милиона квадратни километра площ. Из тайните на мароканските земи се потапяме заедно с изследователите от Explorers Club Bulgaria.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.