Северна Корея е изстреляла към Японско море неизвестен снаряд, който изглежда като балистична ракета, съобщи Министерството на отбраната на Япония.

Съвместният комитет на началник-щабовете на Южна Корея също обяви, че е засекъл изстрелване на „снаряд“ към акваторията, която Сеул нарича Източно море.

Изпитанието е второто в рамките на месеца от страна на Пхенян и идва след залп от ракети, изстреляни часове преди южнокорейският лидер да отпътува за Китай за участие в среща на върха, предаде АФП.

Северна Корея извърши изпитание с крилати ракети

През последните години Северна Корея значително засили ракетните си тестове. Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари, отправяне на предизвикателство към САЩ и Южна Корея, както и изпитване на оръжия преди евентуалния им износ за Русия.

Очаква се в близките седмици Пхенян да проведе ключов конгрес на управляващата партия - първият от пет години насам. В навечерието на форума лидерът Ким Чен-ун нареди „разширяване“ и модернизация на производството на ракети в страната.

Редактор: Ивета Костадинова