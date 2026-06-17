Италия ще изпрати система за противовъздушна отбрана SAMP/T в Централна Турция като част от мерките на НАТО за засилване на защитата на южния фланг на Алианса. Това съобщиха от турското Министерство на отбраната.

Системата ще бъде разположена в авиобазата в Коня и ще подпомага противовъздушната отбрана на страната на фона на нарастващото напрежение в региона.

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Решението идва след серия инциденти по-рано тази година, когато системи на НАТО са прехванали няколко балистични ракети, изстреляни от Иран в посока Турция. Според турските власти това е наложило допълнително укрепване на отбранителните способности на страната.

Паралелно с това НАТО е увеличила военното си присъствие в Южна Турция, като е разположила допълнителна батарея „Пейтриът“ в авиобазата „Инджирлик“ край Адана.

SAMP/T е модерна мобилна система за противовъздушна и противоракетна отбрана, разработена съвместно от Франция и Италия. Тя е способна да неутрализира самолети, безпилотни летателни апарати, крилати ракети и част от балистичните заплахи.

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През април генералният секретар на НАТО Марк Рюте посети Анкара, където обсъди с турското ръководство сигурността в региона и подготовката за предстоящата среща на върха на Алианса. Турция ще бъде домакин на форума на НАТО, който е насрочен за 7 и 8 юли в Анкара.

Редактор: Цветина Петкова