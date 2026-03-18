НАТО разполага още една американска система за противоракетна отбрана „Пейтриът“ в южната турска провинция Адана, където служат военни от Съединените щати и други държави от Алианса. Това съобщи в сряда турското министерство на отбраната, цитирано от Reuters.

Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО и граничи с Иран, съобщи миналата седмица, че алиансът е разположил система „Пейтриът“ и в югоизточната провинция Малатия, близо до радарна база на НАТО, като част от мерките за засилване на противовъздушната отбрана срещу ракетни заплахи във връзка с конфликта с Иран.

В Адана се намира авиобазата „Инджирлик“, където са разположени военни от САЩ, Катар, Испания и Полша, както и турски части.

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

„В допълнение към националните мерки за гарантиране сигурността на въздушното ни пространство и нашите граждани, още една система „Пейтриът“, задействана от съюзното въздушно командване в Рамщайн, Германия, се разполага в Адана, наред с вече наличната испанска система „Пейтриът“ там“, съобщиха от министерството на брифинг.

Турция, която се утвърждава като нарастващ фактор в глобалната отбранителна индустрия, все още не разполага със собствена напълно развита противовъздушна отбрана, въпреки усилията в тази посока. Затова страната разчита на системите на НАТО, разположени в източната част на Средиземно море, които според Анкара са прихванали три ракети, изстреляни от Иран от началото на конфликта.

Усилването на отбранителните способности е породено от двете балистични ракети, свалено от НАТО на територията на Турция.

За първия случай беше съобщено на 4 март. Тогава ракета, преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия, навлезе над провинция Хатай. ПВО на НАТО засякла и унищожила ракетата, като фрагменти от нея паднали в открита местност. Пострадали хора нямаше. Турските власти увериха, че са следили ситуацията в реално време и са предприели „всички необходими мерки за защита“.

А на 9 март турското Министерство на националната отбрана потвърди втори случай, при който балистична ракета, изстреляна от Иран, е навлязла в турското въздушно пространство и е била неутрализирана от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.

