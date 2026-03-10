Турция съобщи , че в централната част на страната се разгръща система за противоракетна отбрана „Пейтриът“. Решението идва ден след като НАТО прехвана втора балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство.

„Системата е предназначена да подпомогне защитата на нашето въздушно пространство и се разполага в Малатия“, се казва в изявление на турското Министерство на отбраната.

Районът е известен като мястото на авиобазата „Кюреджик“, където се намира радарна система за ранно предупреждение на НАТО, способна да засича изстрелвания на ирански ракети.

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан е заявил в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Техеран е готов да сформира двустранен екип за разследване на обвиненията за предполагаеми ирански ракетни атаки срещу Турция.

Същевременно турското министерство на националната отбрана потвърди втори случай, при който балистична ракета, изстреляна от Иран, е навлязла в турското въздушно пространство и е била неутрализирана от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.

Първият случай, съобщен на 4 март, включва балистична ракета, която е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и е навлязла над провинция Хатай. НАТО е засякла и унищожила ракетата, като фрагменти са паднали в открита местност без данни за пострадали. Турските власти увериха, че са следели ситуацията в реално време и са предприели „всички необходими мерки за защита“.

В този контекст Анкара подчерта, че не е имало атака срещу турски военни бази и че твърденията за удари по стратегически обекти представляват дезинформация. Турският Център за борба с дезинформацията уточнява, че срещу страната не е извършвано нападение и че системите за отбрана функционират нормално.

Вторият случай, отчетен на 9 март, също е на балистична ракета, която е проникнала във въздушното пространство над Турция и е била свалена от системите на НАТО в Източното Средиземноморие.

Анкара заяви, че ще предприеме необходимите действия без колебание в защита на територията си и си запазва правото на отговор, ако подобни инциденти продължат.

