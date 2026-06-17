Прокурорската колегия на ВСС прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Впоследствие избра Мариан Маринов за и.ф. директор. За него гласуваха шестима от осемте членове на колегията. Другият претендент - Ясен Тодоров, получи 2 гласа.

Предварителната информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Маринов е досегашен говорител на службата.

ВСС решава кой да оглави временно Националното следствие

Според кадровиците основният критерий, по който е избран новият изпълняващ функциите, е старшинство, тъй като по думите на говорителя на прокурорската колегия Калина Чапкънова, в момента нямало кой да подпише дори заплатите на редовите следователи.

Мариян Маринов остава на поста до избор на титуляр, който ще бъде направен от следващия състав на Висшия съдебен съвет.

Днес се проведе второто заседание, на което кадровиците можеха да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Кандидатите за и.ф.директор на НСлС бяха Владимир Пешев, Мариан Маринов, Ясен Тодоров, Любомир Георгиев и Красимир Кръстев.