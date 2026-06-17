Най-важното

• Чревният микробиом влияе не само на храносмилането, но и на кожата, имунитета и хормоналния баланс.

• Дисбиозата представлява нарушение в баланса между полезните и потенциално вредните микроорганизми в червата.

• Симптомите могат да включват подуване, газове, промени в изхожданията, умора и кожни проблеми.

• Храненето, стресът, антибиотиците и начинът на живот могат да окажат влияние върху чревната флора.

• Възстановяването на баланса често изисква комбинация от хранителни промени, здравословни навици и подкрепа на микробиома.

Какво е дисбиоза и защо се говори толкова много за нея?

Преди години се смяташе, че бактериите в червата имат основно отношение към храносмилането. Днес науката знае, че човешкият организъм е дом на трилиони микроорганизми, които формират т.нар. чревен микробиом – сложна екосистема, която участва в редица процеси, свързани със здравето.

Когато между различните видове микроорганизми съществува баланс, микробиомът подпомага нормалното храносмилане, синтеза на определени витамини, функционирането на имунната система и дори комуникацията между червата и мозъка.

Понякога обаче този баланс се нарушава. Тогава говорим за дисбиоза – състояние, при което полезните бактерии намаляват за сметка на микроорганизми, които могат да предизвикат възпаление или да нарушат нормалните функции на червата.

Дисбиозата не е заболяване сама по себе си, а състояние, което може да се свърже с разнообразни симптоми и оплаквания, някои от които на пръв поглед нямат нищо общо с храносмилателната система.

Как чревният микробиом влияе на повече от храносмилането?

Много хора свързват здравето на червата единствено със стомашния комфорт. В действителност влиянието на микробиома се простира много по-далеч.

Около 70% от клетките на имунната система са свързани с червата. Това означава, че състоянието на чревната флора може да повлияе върху способността на организма да реагира на външни предизвикателства.

Освен това все повече проучвания разглеждат връзката между микробиома и т.нар. ос черва–мозък. Чрез нея микроорганизмите в червата могат да влияят върху производството на различни биологично активни вещества, които имат отношение към настроението, нивата на стрес и общото усещане за благополучие.

Изследователите проучват и връзката между дисбиозата и състояния като акне, атопичен дерматит, метаболитни нарушения и хормонален дисбаланс.

Затова не е изненадващо, че симптомите на нарушен микробиом често се проявяват далеч извън рамките на храносмилателната система.

Симптоми на дисбиоза: когато червата се опитват да ви кажат нещо

Дисбиозата няма един характерен симптом. Вместо това тя може да се прояви по различни начини в зависимост от човека и причината за нарушения баланс.

Сред най-често срещаните признаци са:

• подуване на корема;

• чести газове;

• чувство за тежест след хранене;

• редуване на запек и диария;

• чувствителност към определени храни;

• необяснима умора;

• проблеми с концентрацията;

• поява или влошаване на кожни проблеми.

Разбира се, тези симптоми могат да бъдат свързани и с други състояния. Именно затова е важно при продължителни оплаквания да се потърси консултация със специалист.

Защо дисбиозата може да се отрази на кожата?

Кожата често е огледало на случващото се в организма.

Когато балансът на чревната флора е нарушен, могат да се активират процеси, свързани с нискостепенно възпаление. Смята се, че именно това е една от причините някои хора да наблюдават влошаване на акнето, повишена чувствителност на кожата или по-честа поява на раздразнения.

Разбира се, кожните проблеми рядко имат само една причина. Хормоните, генетиката, стресът и начинът на живот също играят важна роля. Въпреки това все повече специалисти разглеждат здравето на червата като важна част от цялостния подход към доброто състояние на кожата.

Дисбиоза и хормони: връзката, която често подценяваме

Чревният микробиом участва в процеси, свързани с метаболизма на различни хормони в организма. Затова не е изненадващо, че някои жени забелязват промени в храносмилането, подуване или кожни проблеми в определени периоди от менструалния цикъл.

Макар науката все още да изследва много от тези механизми, става все по-ясно, че съществува двупосочна връзка между хормоналния баланс и състоянието на чревната флора. Когато едното е нарушено, често страда и другото.

Какво води до дисбиоза?

Чревният микробиом е изключително динамична система. Всеки ден върху него влияят десетки фактори – от храната, която консумираме, до нивата на стрес, съня и дори начина, по който се движим.

Сред най-честите причини за нарушаване на чревния баланс са:

Честа употреба на антибиотици

Антибиотиците са едно от най-големите постижения на съвременната медицина, но когато се използват, те не правят разлика между „добри“ и „лоши“ бактерии. Освен причинителя на инфекцията, те могат да засегнат и част от полезните микроорганизми в червата.

Именно затова много хора забелязват отслабена имунна система, подуване, промени в изхожданията или стомашен дискомфорт след антибиотичен курс.

Хранене с ниско съдържание на фибри

Полезните бактерии в червата се нуждаят от подходяща среда и „храна“, за да се развиват. Диета, богата на ултрапреработени храни, захар и бедна на фибри, може постепенно да промени състава на микробиома.

Хроничен стрес

Вероятно сте усещали как стресът се отразява директно на стомаха ви. Това не е случайно.

Червата и мозъкът комуникират непрекъснато чрез т.нар. ос черва–мозък. Продължителният стрес може да промени състава на чревната флора и да допринесе за развитието на дисбиоза.

Недостатъчен сън

Все повече изследвания показват, че нарушеният сън оказва влияние върху множество процеси в организма, включително и върху микробиома.

Прекарани инфекции

Стомашно-чревните инфекции, хранителните натравяния и някои вирусни заболявания също могат временно или трайно да променят баланса на чревната флора.

Как да възстановите чревния баланс?

Добрата новина е, че микробиомът е изключително адаптивен. В много случаи възстановяването на баланса е възможно чрез комбинация от целенасочени промени в начина на живот и подкрепа за чревната флора.

Хранете бактериите, които искате да запазите

Полезните микроорганизми обичат разнообразието.

Меню, богато на:

• плодове;

• зеленчуци;

• пълнозърнести храни;

• бобови растения;

• ядки и семена,

осигурява фибри, които служат като естествена храна за полезните бактерии.

Включвайте ферментирали храни

Кисело мляко, кефир, кисело зеле и други ферментирали продукти могат да подпомогнат разнообразието на микробиома.

Управлявайте стреса

Разходки, движение, достатъчно сън и време за почивка са не просто полезни навици, а важна част от поддържането на здравословен чревен баланс.

Помислете за целенасочена подкрепа на микробиома

В определени ситуации – например след антибиотична терапия, при чести храносмилателни оплаквания или при съмнения за нарушен баланс на чревната флора – някои специалисти препоръчват допълнителна подкрепа под формата на пробиотици, пребиотици или синбиотици.

B-Protekt и подкрепата за чревния микробиом

Когато говорим за възстановяване на чревния баланс, често се споменават понятия като пробиотици, пребиотици и синбиотици.

Разликата между тях е важна.

Пробиотиците представляват полезни микроорганизми, а пребиотиците служат като тяхна хранителна среда. Синбиотиците комбинират и двете в една формула с цел по-добра подкрепа на чревната екосистема. B-Protekt е синбиотичен продукт, създаден да подпомага баланса на чревната флора чрез комбинация от полезни бактерии и хранителни вещества за тяхното развитие.

Активните съставки в продукта подпомагат:

• поддържането на баланса между полезните и потенциално нежеланите микроорганизми;

• нормалното функциониране на храносмилателната система;

• възстановяването на микробиома след периоди на повишено натоварване;

• естествената бариерна функция на червата.

Това е особено важно, защото здравият микробиом не влияе само върху стомашния комфорт. Той участва в процеси, свързани с имунната система, метаболизма и цялостното усещане за благополучие.

Разбира се, нито един продукт не може самостоятелно да компенсира небалансирания начин на живот. Най-добри резултати се постигат, когато подкрепата на микробиома е част от по-широк подход, включващ хранене, движение, управление на стреса и достатъчно сън.

Последни думи

Когато говорим за здраве, често мислим за отделни системи и органи. Реалността обаче е много по-свързана.

Червата влияят върху начина, по който се чувстваме, как изглежда кожата ни, как функционира имунната ни система и дори как реагираме на стреса.

Затова симптоми като подуване, храносмилателен дискомфорт, необяснима умора или кожни проблеми понякога могат да бъдат сигнал, че балансът в микробиома е нарушен.

Добрата новина е, че чревната флора не е статична. С правилните грижи, хранителни навици и подходяща подкрепа за микробиома е възможно постепенно да възстановите баланса и да се почувствате по-добре – отвътре навън.

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ЧЗВ

Какво представлява дисбиозата?

• Дисбиозата е състояние, при което балансът между различните микроорганизми в червата е нарушен. Това може да доведе до различни храносмилателни и извънчревни симптоми.

Може ли дисбиозата да повлияе на кожата?

• Да. Все повече проучвания разглеждат връзката между чревния микробиом и състояния като акне, чувствителна кожа и възпалителни кожни проблеми.

Какви са най-честите симптоми на дисбиоза?

· Сред тях са подуване, газове, промени в изхожданията, стомашен дискомфорт, умора и някои кожни оплаквания.

Колко време е необходимо за възстановяване на чревния баланс?

• Това зависи от причината и степента на нарушения баланс. При някои хора подобрение може да се наблюдава в рамките на няколко седмици, докато в други случаи процесът изисква повече време и последователност.

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Източници

https://my.clevelandclinic.org/health/body/25201-gut-microbiome

https://health.clevelandclinic.org/gut-health

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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11342770/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10927482/

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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9455721/

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 1 капсула на ден. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. Заявление БАБХ № 3595/ 06.10.2017г Т221116442 / 09.10.2017г

Редактор: Станимира Шикова