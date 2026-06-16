15-годишно момче загина, след като взима и управлява само автомобила на родителите си. 17-годишен младеж загуби живота си, след като със скорост от 100 км/ч се блъсна в къща в Дупница. През последните дни - 15-годишно дете е било засечено да управлява кола в София, където са се намирали и неговите родители. Пиян 17-годишен седна зад волана и катастрофира в Пернишко. Тези случаи са само от последните дни. Така отново на дневен ред идва въпросът защо деца без книжки управляват автомобили. Темата коментира Красимир Георгиев – председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Петър Вутов: Родителите си позволяват да дават на непълнолетните си децата да шофират, за ги "подготвят" за шофьорския курс

Той каза, че родителите смятат, че най-добре могат да научат децата си да шофират, което е грешно и „избиване на комплекс за малоценност”. Той каза, че от неговия опит, почти 80% от записалите курса, вече да „повредени” от някой друг шофьор, който ги е „обучавал”. Експертът посочи, че водачите у нас „живеят с манията, че са най-добри, най-хитри, най-безсмъртни” и този проблем се задълбочава.

Георгиев посочи, че в рекламирането на шофьорските курсове също има грешка, защото там се говори за взимане на книжка, а не за това да се научиш да караш превозното средство при това по правилата. По негови думи част от автошколите са печелбари, а другите работят в трудни условия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова