Прекомерната употреба на технологии отнема способността на мозъка да открива дълбоки смисли, променя фокуса на вниманието и крие сериозни рискове за детското мозъчно здраве. Предупреждението отправи и проф. Димитър Масларов, който е водещ невролог и началник на Клиниката по нервни болести в Университетска болница "Св. Йоан Кръстител.



Онлайн проучване, проведено в края на май 2026 г. сред 100 ученици от столично училище сочи, че 92% от анкетираните използват смартфон като основно средство за достъп до интернет. В учебни дни 35% прекарват между три и четири часа дневно с телефона си, а всеки десети го използва повече от шест часа на ден. През почивните дни и ваканциите делът на децата с над шест часа екранно време достига 22%. До какви последици води използването съответно на 4 и 6 часа на екрани и социални от децата, коментира проф. Масларов в ефира на Обедния информационен блок.

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Лекарят каза, че при децата мозъкът не е достатъчно добре развит и постоянното скролване – получаване на множество образи за малко време – води до пресищане. Част от тази информация е ненужна, а дори и неподходяща, допълни той. Той предупреди, че дигиталните устройства не развиват мозъка, което може да доведе до невъзможност за изпълняване на елементарни задачи. "Мозъкът се учи и всеки трябва да го направи индивидуално", допълни д-р Масларов.

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Професорът каза още, че ако у нас се въведе възрастово ограничение при използване на социалните мрежи, вероятно ще има недоволство. Той предупреди, че има риск от заобикаляне на такава забрана.

Лекарят каза, че прекалената употреба на дигиталните устройства водят до проблеми със съня. Също така допълни, че такива устройства, които са определени като сини екрани, не трябва да присъстват в спалнята. Също така допълни, че това води и до проблем в нормалната комуникация в реална среда, а социалното общуване е важно, защото поддържа мозъчното дълголетие.

Професорът отправи апел и към родителите да не прекарват много време в социалните мрежи, защото така не дават добър пример на децата си.

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Редактор: Цветина Петрова