Продължава издирването на 47-годишния Борис Симеонов Анев от Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от кореспондента на БТА в града Емил Димов.

От полицията допълниха, че мъжът е в неизвестност от 16 юни. Анев е на видима възраст 45-50 години, нормално телосложение, кестенява чуплива къса коса и ръст около 185 см. Облечен е със зелена памучна блуза с къси ръкави и къси черни панталони. Обут е с черни маратонки. Носи лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки.

От полицията призоваха гражданите, които имат информация относно местонахождението на мъжа, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

Редактор: Цветина Петрова