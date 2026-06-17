Двама души загинаха, а трима бяха тежко ранени при челен сблъсък между лек автомобил и товарен камион с ремарке на пътя между благоевградските села Черна Места и Аврамово.

Пътният инцидентът е станал около 14:30 часа във вторник. По първоначални данни товарният автомобил, управляван от 44-годишен мъж от гоцеделчевското село Мосомище, е навлязъл частично в насрещното движение при десен завой и се е ударил челно в лека кола, шофирана от 45-годишен мъж от село Конарско.

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На място са загинали водачът на лекия автомобил и 56-годишна жена, пътувала в него. Тежко пострадали са още три жени - 23-годишна е с гръдни травми, счупвания на раменни кости и фрактура на гръбначен прешлен; жена на 52 е с фрактури на раменна кост и предмишница, а 55-годишна пътничка е със счупване на бедрена кост.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на товарния автомобил са отрицателни. За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за тежката катастрофа се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова