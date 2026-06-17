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Според преподаватели те се отразяват негативно на успеха на учениците
След обявената забрана на социалните мрежи за деца във Великобритания - все повече гласове за подобни мерки има и в България. Според преподаватели социалните мрежи се отразяват негативно на успеха на учениците.
„То е очебийно. Това е голямата промяна между децата сега и децата преди 15 години. Тези сега повече от 5 минути не могат да се съсредоточат – в някакъв текст, в някаква работа”, казва Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование.
Той смята, че забрана би могла да се въведе, а възрастта на децата потребители да се следи с дигитални портфейли.
Наталия е майка на две деца, които нямат нито телефони, нито социални мрежи. Понякога обаче в училище срещат трудности. „Другите си играят на телефоните, а аз нищо не правя”, казва синът ѝ.
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Според специалистите децата са особено уязвими, тъй като получават големи количества допамин, без да е достатъчно развито рационалното им мислене.
„Много по-бързо получават това удоволствие, когато действат предимно емоциите и няма потискане от рационален мозък”, обясни психологът Александра Петрова.
По този начин, от активно любопитство у подрастващите, се стига до пасивно възприятие.
„Ти просто искаш нещата да идват лесно, да не ги мислиш. Така или иначе, те са пред теб – на един клик разстояние. Много деца са ми казвали: "Ние, така или иначе, си знаем, че сме брейнрот”, казва още Петрова.
Репортер: Виктория КараивановаРедактор: Ина Григорова
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