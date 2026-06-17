Два пожара бушуват в западната част на окръг Маями-Дейд. Общата опожарена площ вече надхвърля 18 000 декара, а гъстият дим, който се издига от блатата в района, покри цели жилищни квартали. Пожарите избухнаха на междущатска магистрала 75 и обхванаха хиляди декари сухи треви и храсти.

Пламъците горят опасно близо до жилищни квартали и главни пътни артерии, което доведе до сериозно безпокойство сред местните жители. „В началото бях малко притеснена. Разбрах по време на работа, когато видях всички в социалните мрежи да говорят за това. Живея с няколко котки, които бяха сами вкъщи по това време. Много се притесних и си тръгнах от работа по-рано, за да видя дали всичко е наред”, разказва Изабела Гарсия, която живее в Маями.

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Много от хората излязоха навън, за да следят ситуацията. Някои дори споделят, че никога не са ставали свидетели на подобна картина. „Това е първият път през живота ми, когато виждам нещо в такъв мащаб. Толкова голям пожар, дим, който е изключително гъст и се издига на такава височина. Тревожно е, защото никога не се знае колко сериозна може да стане ситуацията”, споделя Анхел Баричела.

Други казват, че са приели ситуацията спокойно и са продължили с обичайните си занимания. „По-рано нещата бяха наистина зле. Изглеждаше ужасно и миришеше ужасно, но сега се успокои, слава Богу. Надяваме се на малко дъжд, който да помогне за погасяването на огъня”, казва Хуан Ревелс.

Пожарникарите от Маями и екипи на Горската служба на Флорида продължават да работят на терен докато ситуацията не бъде напълно овладяна.

Редактор: Цвета Лазаркова