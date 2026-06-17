Назначените от Москва власти на Кримския полуостров забраниха използването на моторни превозни средства като скутери, АТВ-та и мотоциклети през нощта. Обяснението е, че шумът, който издават, прилича на този по време на атаки с дронове.

Забраната се определя като временна и ще бъде в сила от сряда между 20:00 ч. и 06:00 ч. „Шумът от мотопедите пречи на работата на отбранителните системи. Двигателите им звучат подобно на дронове“, написа в Telegram Олег Крючков, съветник на назначения от Русия губернатор на полуострова Сергей Аксьонов. И добавя: „Врагът вербува вашите деца за нощни разходки“.

Украински дрон удари пътнически влак в Крим, има загинал

Ограничението не се отнася за автомобили или по-големи превозни средства на територията на Крим. Полуостровът е популярна лятна туристическа дестинация за руснаците.

През последните седмици Украйна засили нападенията с дронове срещу Крим, където се намира руският Черноморски флот. Основна цел на ударите са маршрутите за снабдяване на полуострова, като в началото на ваканционния сезон се стигна и до криза с горивата. Остава в сила ограничението за покупка на до 20 литра гориво на автомобил от местните бензиностанции, обяви във вторник кметът на най-големия град в Крим – Севастопол, Михаил Развожаев.