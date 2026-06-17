С началото на активния летен сезон цените по българското Черноморие отново станаха тема на оживени коментари в социалните мрежи. Туристи публикуват касови бележки и видеа от заведения, а един от последните клипове - за порция калмари за 18 евро в Несебър – събра хиляди гледания и реакции.

Екип на „Здравей, България“ провери на място колко струват част от най-търсените летни храни – цаца, калмари, миди, супи и морски дарове. Първата спирка е Бургас и популярните плажни заведения, известни като „капаните“. Там уверяват, че са запазили цените си, за да не изгубят постоянните си клиенти.

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„Бирата е 2,10 евро, рибената чорба е 3,20 евро – поскъпнала е само с 10 цента. Цаца, бира и картофки струват 6 евро“, обясни Ани Валекова, управител на плажен капан.

В тези заведения най-търсени остават класическите летни комбинации – студена напитка, рибена чорба и цаца. Порция риба на плажа в Бургас може да се намери за около 3 евро. Част от туристите признават, че именно по-непретенциозните заведения край морето са предпочитани заради по-достъпните цени. Други обаче вече усещат поскъпването. „Еврото е проблем, цените вървят нагоре“, коментира турист от Великобритания.

Разликите между заведенията обаче са значителни. Докато в бургаски капан рибената чорба е малко над 3 евро, в ресторанти от по-висок клас супа от морски дарове вече се предлага за около 4 евро. В някои плажни барове в Созопол цената на таратор може да достигне 9 евро.

Според клиенти изборът зависи най-вече от възможностите и очакванията на туристите. В Созопол цацата е 12 евро, миди пане са около 15 евро, а тук цацата е 3 евро, мидите - около 4 евро.

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За други по-високата цена е оправдана, ако мястото предлага добра атмосфера, обслужване и усещане за почивка. „От спестените пари спомени няма. Хубаво е човек да се отпуска от време на време“, споделя турист.

Следващата спирка е Несебър. Там действително могат да се намерят порции калмари на цени от 11 до 13 евро, а белените скариди достигат почти 17 евро. Въпреки това старият град, древната Месамбрия и статутът му на обект на ЮНЕСКО продължават да привличат много туристи.

„Същото е като миналата година. Бяхме тук и тогава, сега цените ми изглеждат същите. Няма проблем – евро или левове, за нас е едно и също“, казва турист от Чехия.

Украински туристи също посочват, че България остава предпочитана дестинация заради близостта си, но сравняват цените и качеството с други страни в региона. „Ако сравня цените и качеството, Черна гора е по-красива, а цените са сходни“, коментира туристка от Украйна.

Още по на север, в Свети Влас, цените вече зависят изцяло от категорията на заведението и предлаганите продукти. Ирландски туристи например намират България за значително по-достъпна от родината си.

„Цените тук са много добри. При нас цигарите и алкохолът са много скъпи. Кутия цигари у дома струва 16 евро, а тук – около 4 евро“, казва туристка от Ирландия.

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В ресторантите от висок клас обаче менюто може да достигне съвсем други стойности. Порция омар например се предлага за около 160 евро, като от заведението обясняват, че доставната цена на специалитета е около 80 евро за брой.

„Опитваме се да отговорим на всякакви желания на клиентите - независимо дали са по-заможни или не. За нас всички гости са еднакво важни“, коментира Николай Иванов, управител на ресторант. От туристическия бранш обобщават, че по Черноморието вече има оферти за всеки бюджет – от цаца и бира за няколко евро до луксозни морски дарове за стотици. А изборът зависи от това какво преживяване търси туристът и колко е готов да плати за него.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова