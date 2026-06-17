Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат начело на изпълнителния орган на ЕС. Това заявиха двама високопоставени служители, цитирани от изданието „Политико“.

Темата за плановете на Фон дер Лайен за след 2029 г. била повдигната, когато началникът на нейния кабинет Бьорн Зайберт се опитал да увери присъстващите на частна вечеря висши служители, че планираното преструктуриране на Комисията не е част от мащабно съсредоточаване на власт. Според двамата високопоставени служители Зайберт посочил липсата на интерес от страна на Фон дер Лайен към трети мандат като аргумент срещу обвиненията, че реформата е част от по-широк процес на централизация на властта.

„Урсула фон дер Лайен е изцяло съсредоточена върху настоящия мандат и ключовите предизвикателства, пред които Европа е изправена днес. Това включва срещата на върха на Г-7 и заседанието на Европейския съвет, които ще се проведат тази седмица“, заяви говорител на ЕК. По думите му „ще има време за размисъл относно 2029 г. на по-късен етап“.

Поддръжниците на Фон дер Лайен твърдят, че по-строгият контрол от нейна страна е помогнал на ЕС да реагира на големи предизвикателства, включително войната на Русия срещу Украйна и нарастващото търговско напрежение със САЩ. Критиците обаче осъждат това, като определят стила на управление през втория мандат на Фон дер Лайен като прекомерно централизиран, обобщава „Политико“.

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Докато председателите на Европейският съвет са ограничени до два мандата съгласно договорите на ЕС, за председателите на ЕК не съществува подобно ограничение. Досега само Жак Делор е изкарал три последователни мандата, макар и с обща продължителност от едва 10 години - от 1985 до 1995 година.

По време на изборите за следващия Европейски парламент (който на свой ред ще избере следващата Европейска комисия - бел. ред.) през 2029 г. Урсула фон дер Лайен ще бъде на 70 години.

Редактор: Дарина Методиева