Силна градушка падна във вторник в района на община Неделино. Посевите и насажденията на хората са почти унищожени. Засегнати са половината населени места в общината, обясни кметът Боян Кехайов. Това са селата Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Кундево, Диманово, Върлино и Тънка бара.

Няма поражения по къщите и автомобилите. За няколко часа без ток са били в селата Върлино и Тънка бара.

Силна градушка унищожи посеви в общините Неделино и Ардино (СНИМКИ)

„Посевите в тези населени места почти на 100% са унищожени. Хората са много отчаяни. Днес ще назнача комисия, за да видим с какво можем да подпомогнем на домакинствата и стопанствата. Имаме разработена наредба за отпускане на еднократна финансова помощ на потърпевши от подобни ситуации - до 500 лева”, каза Кехайов в ефира на „Здравей, България”.

На въпросната помощ право имат домакинства под прага на бедността.

„Информирах областния управител за ситуацията. Веднага получих обаждане и от представители на Министерския съвет с въпрос с какво могат да помогнат. На този етап все още не знаем какви са щетите, тъй като не сме ги описали подробно на място. Днес ще започнем активна работа по населените места. Това ще отнеме много време, тъй като в нашия район площите са маломерни и разпокъсани", каза Кехайов.

Някои граждани вече са изразили готовност да помогнат с предоставянето на разсади.

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Редактор: Ина Григорова