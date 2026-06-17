Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде старт на жътвената кампания през 2026 г. в Ловешко.

По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързвани с инициативата „Кошница с грижа“, но впоследствие се е оказало, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производителите те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията.

Земеделски производители: Осветлени са 33 нелоялни търговски практики

„Ако установим нелоялни търговски практики, ще приложим цялата строгост на закона. Оттук нататък ще бъдем безкомпромисни към всеки случай, в който някой се опитва да поставя българските земеделски производители в неравностойно положение“, подчерта министърът.

Абровски коментира и опасенията на част от млекопроизводителите, че засиленият контрол върху вноса може да доведе до повишаване на цените на млечните продукти.

Според него подобни твърдения не отговарят на реалната ситуация на пазара. Министърът посочи, че от началото на годината до 1 юни внесеното мляко представлява едва 7,5% от общото количество, което се предлага в страната.

„В България мляко има. Не виждам никаква причина контролът да води до недостиг или поскъпване. Просто държавата за първи път упражнява пълен контрол върху процеса“, заяви той.

По казуса „Баба Алино“: Държавата изпълни своите правомощия

Министърът коментира и случая с обекта „Баба Алино“, който предизвика обществено внимание през последните месеци.

По думите му Министерството на земеделието чрез Изпълнителната агенция по горите е предприело всички действия, които законът позволява, включително премахването на незаконното оградно съоръжение.

Абровски подчерта, че останалите строежи и сгради, които са изградени или са в процес на изграждане, попадат в правомощията на местната власт. „Това, което държавата можеше да направи чрез изпълнителната власт, е направено. Оттук нататък отговорността е на общината и кмета да приложат закона по отношение на останалите обекти“, каза министърът.

Според земеделския министър е необходимо модернизиране на напоителната инфраструктура.

Министерството на земеделието проверява сигнали за нелоялни практики към производители

За него през последните две десетилетия хидромелиоративната мрежа в страната е била системно занемарявана и на много места практически унищожена. „Българските производители години наред бяха принудени да работят без сигурен достъп до вода. Възстановяването на напоителната система е сред най-важните приоритети на правителството, но за съжаление на много места трябва да започнем почти от нулата“, заяви Абровски.

Министърът даде оптимистична прогноза и за тазгодишната реколта от зърнени култури. След срещи с представители на сектора и оглед на посевите той заяви, че очакванията са за високи добиви и добро качество. „Откъснах един клас, за да видя лично какво е състоянието му. Той беше напълно изпълнен, без празни зърна. Очакваме отлична реколта“, каза Абровски.

Според него добрите резултати в зърнопроизводството ще помогнат за осигуряването на повече качествена българска продукция и ще допринесат за по-добра достъпност на храните за потребителите.