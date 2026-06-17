Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната, като подчерта, че възстановяването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток ще представлява „огромна крачка напред“.

„Знам, че много съюзници, чрез инициативата, водена от Франция и Обединеното кралство, са готови да окажат подкрепа“, заяви той на пресконференция в централата на Алианса в Брюксел.

Рюте коментира и обявеното от Вашингтон намаляване на военните ресурси, предоставяни на НАТО, като отхвърли твърденията, че това означава отдръпване на САЩ от Европа.

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Папа Лъв XIV също приветства постигнатото споразумение между Иран и САЩ, което трябва да бъде подписано в петък, 19 юни, като „окуражаващ резултат от търпелива работа чрез диалог и преговори“.

Главата на Римокатолическата църква коментира и „болезнените новини“ около войната в Украйна, която „продължава да се разширява“, и призова вярващите да се молят за откриването на „пътища за диалог, които да позволят омразата да бъде потушена и да стане възможен справедлив и траен мир“.

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Редактор: Цвета Лазаркова