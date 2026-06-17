Сериозен инцидент затрудни движението по пътя между Китен и Бургас, след като тежкотоварен камион се заклещи под мост и блокира платното за движение.

По първоначална информация 31-годишният шофьор не е съобразил височината на товарния автомобил с габаритите на съоръжението. При преминаването каросерията на камиона се удря в моста и се откъсва, като пада върху пътното платно и прави участъка непроходим.

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Снимка: МВР

Заради инцидента движението в района беше силно затруднено в продължение на няколко часа. Наложи се намесата на специализирана техника, а откъснатата част от камиона беше отстранена с кран. Едва след това трафикът беше възстановен.

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Снимка: МВР

При произшествието са нанесени сериозни материални щети както по товарния автомобил, така и по конструкцията на моста. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни.

Редактор: Цветина Петкова