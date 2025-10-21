Тежкотоварен камион се преобърна на магистрала "Марица". Движението на платното при 23-и километър в посока Сливен беше спряно за няколко часа. Организиран беше обходен маршрут.

Камионът е превозвал големи рула с хартия и до изчистване на товара, който се е разпилял на платното, участъкът ще остане временно затворен. При инцидента няма сериозно пострадали, а и причините за него се изясняват.

Промяна в движението на „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради ремонти

В ранния следобед движнеието по отсечката беше възстановено.

Редактор: Цветина Петрова