Снимка: iStock
Няма сериозно пострадали при инцидента
Тежкотоварен камион се преобърна на магистрала "Марица". Движението на платното при 23-и километър в посока Сливен беше спряно за няколко часа. Организиран беше обходен маршрут.
Камионът е превозвал големи рула с хартия и до изчистване на товара, който се е разпилял на платното, участъкът ще остане временно затворен. При инцидента няма сериозно пострадали, а и причините за него се изясняват.
Промяна в движението на „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради ремонти
В ранния следобед движнеието по отсечката беше възстановено.Редактор: Цветина Петрова
Източник: Красимира Славова, БТА
Последвайте ни