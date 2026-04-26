Тежкотоварен автомобил и селскостопанска техника са се сблъскали тази сутрин в района на язовира край село Добри дял.

Тракторът е излязъл извън пътното платно и е попаднал в канавка, а камионът е останал на пътя. На място са изпратени полицейски екипи, които регулират движението. Заради инцидента трафикът в района е затруднен, като се въвежда временна организация на движението.

Няма данни за пострадали.