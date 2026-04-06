Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна край ловешкото село Микре. Инцидентът е станал около 18 часа, като по първоначална информация са се сблъскали челно товарен бус и тир между разклона за Малка Желязна и Български извор.

Загинал е водачът на буса. В района се извършват следствени действия за изясняване на причините за тежкия сблъсък.

Мъж загина, след като беше ударен от камион на магистрала „Марица“

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Пътят е изцяло затворен за движение в участъка от село Микре до село Български извор.

