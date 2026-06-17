Франция осъди остро палежа на два автомобила на българското посолство в столицата на Република Северна Македония и изрази пълна солидарност със служителите на дипломатическата мисия. „Нищо не може да оправдае подобно посегателство срещу сигурността на дипломатическите мисии, която трябва да бъде гарантирана при всички обстоятелства“, се казва в позиция на френското посолство в Скопие.

От дипломатическата мисия приветстваха бързата реакция на македонските власти и усилията за пълното изясняване на случая. Париж също така насърчи властите в Северна Македония и България да работят за изграждането на доверие в двустранните отношения.

Припомняме, че на 15 юни по обяд мъж заля със запалителна течност и подпали автомобил, собственост на българската дипломатическа мисия. Огънят впоследствие обхвана и втори служебен автомобил, паркиран наблизо.

Президентът приема запалването на колите на посолството в Скопие като посегателство срещу България

Нападението беше извършено непосредствено пред сградата на посолството, където има постоянен полицейски пост. По информация на българската страна по време на палежа не е последвала незабавна реакция от дежурните служители.

След подадения в 12:13 ч. сигнал полицията в Скопие започна издирване и в рамките на няколко часа задържа предполагаемия извършител - 44-годишен мъж от Скопие. При полицейските действия бяха открити и дрехите, с които той е бил облечен по време на нападението. По случая продължава разследване, а на предполагаемия нападател беше повдигнато обвинение.

Междувременно всички 17 български евродепутати изпратиха общо писмо до своите колеги в Европейския парламент часове преди днешното гласуване на годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония. В него те определят палежа като умишлен акт на агресия, мотивиран от омраза, и предупреждават за поредица от случаи, насочени срещу българи, български институции и българска дипломатическа собственост в страната. Евродепутатите настояват за категоричен институционален отговор и за гарантиране на върховенството на закона, добросъседските отношения и европейските ценности. „Тази атака не може да бъде разглеждана като изолиран криминален инцидент. Тя представлява пряко предизвикателство към принципите на дипломатическата защита, взаимното уважение и добросъседските отношения, върху които е изграден европейският проект“, се казва в писмото.

Редактор: Дарина Методиева