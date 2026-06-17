Лидерите на страните от Г-7 заявиха в сряда, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се споразумяха да засилят натиска върху руската военна икономика. „В този контекст ще засилим санкциите си (срещу Русия), включително тези в нефтения и газовия сектор”, заявяват лидерите в съвместна декларация.

Срещата Тръмп–Зеленски вдъхна надежди за край на войната в Украйна

Отделно от това участниците в срещата на върха във френския курорт Евиан, приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси.