Лидерите на Г-7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след „много добрата“ среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на Г-7 в Евиан да повярват, че това може да се случи.



Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва.

Тръмп след среща със Зеленски: Войната е безумие, Русия трябва да сключи споразумение



Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с Тръмп и оптимизъм, че европейската и американската страна ще работят заедно, за да се прекрати войната на Русия в Украйна.

Редактор: Дарина Методиева