Снимка: Стопкадър
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След дебатите в ЕП: Днес е гласуването за напредъка по пътя към ЕС на пет страни от Западните Балкани
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Германският канцлер подари фланелка с номер 47 на Доналд Тръмп
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Депутатите обсъждат замразяването на заплатите си
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Кабинетът ще предложи временно изпълняващ председател на Държавна агенция „Разузнаване”
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Избират изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба
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Милен Керемедчиев за Северна Македония: България трябва да има спокойна позиция и да не се поддава на провокации
Лидерите на Г-7 изразиха оптимизъм за прекратяването на конфликта
Лидерите на Г-7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след „много добрата“ среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на Г-7 в Евиан да повярват, че това може да се случи.
Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва.
Тръмп след среща със Зеленски: Войната е безумие, Русия трябва да сключи споразумение
Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с Тръмп и оптимизъм, че европейската и американската страна ще работят заедно, за да се прекрати войната на Русия в Украйна.
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