В началото на летния сезон вниманието отново се насочва към балнеотуризма – сектор, в който България заема водещи позиции на континента. Благодарение на богатството и разнообразието на минералните си води, страната ни се нарежда сред най-богатите в Европа по този природен ресурс спрямо територията си.

По данни на Министерството на околната среда и водите в България има 102 находища на минерални води, които са изключителна държавна собственост. Те са разкрити чрез над 500 водоизточника, включително извори, сондажи и каптажи. Още 50 находища са публична общинска собственост, като разполагат с по-ограничени ресурси.

Общоевропейска статистика за броя на минералните находища няма, тъй като всяка държава използва различни критерии за тяхното определяне. Според хидрогеоложки оценки Румъния разполага с над 2000 минерални извора, а Германия – с повече от 800. По отношение на гъстотата на минералните ресурси обаче България и Унгария се смятат за най-богатите страни в Европа.

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Температурата на българските минерални води варира между 20 и 104 градуса по Целзий. Най-гореща е водата на гейзера в Сапарева баня, който е единственият гейзер на Балканите и често се посочва като най-горещият в континентална Европа. Горещи минерални извори има още във Велинград, Кюстендил и Девин.

Повечето минерални води у нас са слабоминерализирани, но съдържат разнообразни микроелементи. Сред находищата с най-богат състав са тези във Велинград, Хисаря и Девин.

Според Министерството на туризма най-голямото минерално находище в страната е това във Велинград, с общ експлоатационен дебит над 124 литра в секунда. Най-дълбоките сондажи се намират в Хисаря и достигат до 660 метра, докато при много други находища минералната вода излиза естествено на повърхността.

Историята на използването на минералните извори по българските земи датира още от древността. Първите сведения са свързани с района на днешна София, където тракийското племе серди се заселва заради изобилието от минерални извори. По-късно римляните превръщат Сердика в значим балнеоложки център.

Сред най-известните балнеокурорти днес е Вършец. Първата минерална баня там е изградена през 1910 г. по подобие на европейските балнеоложки центрове. Двадесет години по-късно е построена и емблематичната Нова баня, която функционира и до днес.

Минералната вода във Вършец е нискоминерализирана, слабо алкална и подходяща както за пиене, така и за балнеолечение. Тя се използва при заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система, храносмилателния тракт и други здравословни проблеми.

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Обществената минерална баня в курортния град вече посреща първите посетители за летния сезон. Туристите са привлечени както от лечебните свойства на водата, така и от автентичната архитектура на сградата, която е запазена в продължение на близо век.

Местните власти и работещите в туристическия сектор са категорични, че минералните извори остават най-ценният природен ресурс на Вършец и една от основните причини курортът да привлича гости от България и чужбина.

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