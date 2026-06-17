Крайно време е да се остойности лекарският труд, необходим е нов подход в определянето на заплатите в контекста на финансовата криза и свръхдефицита, в който влиза България. Това коментира в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS д-р Влатко Глигоров, изпълнителен директор на Здравната инвестиционна компания за детска болница. По думите му трябва да има ясни параметри и „ножицата” между заплатите на директорите на болници и на младите лекари да бъде контролирана. Единственият контрол, който може да бъде упражнен, е чрез издадени от Министерство на здравеопазването законови и нормативни актове, под формата на наредби, обясни той.

„Трябва да има ясни правила и санкции, когато една болница изпадне в задължения и финансови проблеми - дали бордът и изпълнителният директор следва да взимат същите заплати, които взимат, или биха взимали, ако въпросното лечебно заведение има нормална печалба”, подчерта д-р Глигоров. Според него прави впечатление, че няма частни болници, които изпадат в затруднено финансово състояние.

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Той каза още, че връщането на Иванка Динева в „Медицински надзор” е грешка и допълни, че „Прогресивна България” има достатъчно лекари в редиците си, които са активни в парламента, и може да бъдат избрани на позиции в НЗОК. „Това е единственият начин да контролираме чрез финансите, вкарвайки финансова дисциплина, и променяйки системата на публично финансиране, да гарантираме някакъв тип предвидимост и успеваемост”, заяви д-р Глигоров. Според него предстои сериозна работа в здравеопазването, защото там има много проблеми, наслагвани във времето.

По думите му България е единственото държава в ЕС, която няма национална детска болница. „Темата стои, първоначално се говореше, че има проблем с финансите, но ние проведохме предварителни разговори с Европейската инвестиционна банка, която участваше в подготовката на предварителната документация по идеен план с определяне на репери, така че да не излезем извън рамките на европейска модерна болница. Така че пари има и те не могат да бъдат причина за отказ за строителството на тази болница. Друг е въпросът за самата реализация, който е повече политически, отколкото експертен или финансов”, категоричен бе д-р Влатко Глигоров.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова