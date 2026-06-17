Ще се окажат ли родните курорти без туристи, какви са тенденциите при пътуванията и имат ли притеснения хората от бранша? На фона на очакван спад на туристите от някои пазари и поскъпването на живота като цяло – какви са основните предизвикателства и прогнозите за сезона?

Димитрина Горанова от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS, че проблемът с намалението в броя на германските туристи със 120 хил. е възникнал още през зимата, когато чартърна компания анулирала договора си и пренасочила самолетите си да обслужват други дестинации.

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„За съжаление, решение на проблема не може да се намери, така че ще трябва да търсим туристи по други канали. Очакваме хора от традиционните пазари – Румъния, Великобритания, Полша, Чехия, Сърбия, както и от Скандинавието”, каза Горанова.

По думите ѝ летният сезон стартира бавно и това е тенденция от последните няколко години. „Юни месец е доста слаб. Активният сезон, с добра заетост, е през юли и август”, допълни тя.

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Горанова каза още, че галопиращите цени карат потребителите да променят своето поведение, от гледна точка на изчакване, несигурност и по-резервирано разходване на средства.

По думите ѝ няма туристическа дестинация, особено преките конкуренти на България – Турция и Гърция, където цените за настаняване да не са се повишили. „Това, което отличава Гърция, е, че храните и ресторантьорските услуги са на по-достъпно ниво, отколкото по българските курорти”, подчерта Горанова.