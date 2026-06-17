Делян Пеевски се опитва да намали напрежението около ДПС. Той изпрати нови лица на консултациите, овласти нови фигури в парламентарната група, изкара на преден план нови говорители. Той самият не се появява публично. Опитва се да не дразни публичното пространство. Това каза журналистът от „Клуб Z” Пламена Игнатова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Политологът Даниел Стефанов обаче е на мнение, че ДПС не се интересува от това, какво смята публичното пространство за партията. По негови думи от формацията имат сигурен електорат, което създава и предпоставка за това отношение. Експертът подчерта обаче, че на места ДПС губи етническия вот.

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Социологът Кольо Колев каза, че тази криза в ДПС е очаквана, тъй като Пеевски „подмени етническия „гръбнак” и го замени с административен на местно ниво”. „По този начин той се опита да изгради образа на партията, която раздава порционите. След смяната на властта обаче, този имидж изчезва. Също така е нанесен и удар върху етническата структура на партията. Почват и вътрешни брожения”, коментира той.

Игнатова каза, че политическият терен към момента е спокоен за „Прогресивна България”, защото няма друга алтернатива, а и такава не се очертава. Тя смята, че през времето, през което ПБ управлява, опозиционните партии може да се прегрупират. Журналистът е на мнение, че мнозинството обаче не е застраховано от обществено недоволство, „но вероятно ще гаси пожари”.

Стефанов коментира, че опозицията е в слаба позиция, затова не е ясно откъде може да дойде алтернатива.

Колев беше категоричен, че няма да има сериозно напрежение към управлението на мнозинството, имайки предвид факта, че управляват от скоро.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова