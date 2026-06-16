Последните кадрови промени в ръководството на ДПС вероятно отразяват стремежа на лидера Делян Пеевски да се обгради с хора, чието политическо израстване е свързано пряко с него. Около тази теза се обединиха политологът Теодора Йовчева, заместник-главният редактор на „24 часа“ Юри Велев и журналистът Георги Марчев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Йовчева ДПС традиционно е една от най-затворените партии в българския политически живот, което прави трудно анализирането на процесите в нея. „Това, което знаем, е основно от информацията, която достига до медиите. Друга публична информация практически липсва“, коментира тя.

По думите ѝ част от сменените фигури в ръководството могат да се оттеглят по генерационни причини, но въпреки това рокадите са били изненадващи. „Смятам, че вероятно Делян Пеевски иска да се обгради с хора, които дължат политическата си кариера на него, а не с такива, които вече са изградили собствен авторитет и влияние“, посочи политологът.

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Юри Велев също вижда в кадровите промени процес на укрепване на лидерските позиции в партията. „Виждам консолидиране на властта. Интересното е, че тези процеси се случват само месец след съставянето на правителството. Намирам и определени прилики с процеси, които сме наблюдавали и в ГЕРБ“, каза той. Според журналиста една от причините за активизирането на политическите сили е наближаването на президентските избори. „Президентските избори вече чукат на вратата, а опозицията започва да се събужда след тежката загуба на изборите през април“, смята Велев.

Георги Марчев коментира, че след изборните резултати политическите партии логично започват да преосмислят стратегиите и кадровите си решения. „Вероятно партиите тепърва ще пренареждат позициите си след загубата на изборите през април“, заяви той. По думите му е възможно рокадите да са част от характерния за Делян Пеевски политически стил. „При него често се наблюдава тенденция да не поема лично отговорността за определени процеси, а да прехвърля вината върху други фигури. Очаквах промени в ДПС, но въпросът е дали те са реални, или по-скоро фасадни“, добави Марчев.

В хода на разговора беше засегната и темата за отношенията между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. Според Теодора Йовчева взаимоотношенията между двете формации остават сложни, въпреки общите им политически цели. „На този етап обаче изглежда, че евентуалната двойка за президентските избори може да бъде Андрей Гюров и Георги Кандев“, прогнозира тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева