„От вчера заработи първият и най-важен модул на системата СИГМА – мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи”. С тези думи министър-председателят Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет.

Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. „Всеки гражданин може бързо да намери как и какви пари са се харчили в общината, в която живее. Системата ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета”, обясни премиерът.

Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки

Наред с постигнато споразумение с големите търговските вериги за намаляване на цените, се засилва контрола върху ценообразуването и качеството на храната. „Имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната”, подчерта Радев.

Той изтъкна, че продължават усилията за „правене на бизнес” у нас. „Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, с по-голяма производителност и по-голяма добавена стойност”, заключи премиерът.

Редактор: Дарина Методиева