Въпреки дипломатическите усилия и оптимистичните сигнали от срещата на лидерите на Г-7, войната в Украйна остава далеч от своя край. Около това мнение се обединиха бившият министър на отбраната Ангел Найденов и съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев в студиото на „Твоят ден“.

Според тях бойните действия продължават с висока интензивност, а перспективите за мирно споразумение остават несигурни, докато Москва не покаже реална готовност за преговори. И двамата експерти подчертаха, че през последните месеци Украйна е подобрила значително военните си способности и вече разполага с по-силни позиции както на бойното поле, така и в дипломатически план.

Преговорите за мир в ОАЕ продължават: Вижда ли се края на войната в Украйна

По думите на Ангел Найденов масираните въздушни атаки и ожесточените сражения по фронтовата линия показват, че конфликтът навлиза в нов етап на ескалация. Той посочи, че украинската армия успява не само да ограничава руското настъпление, но и да нанася удари по ключова инфраструктура в дълбочина на руска територия.

Найденов посочи, че украинската армия демонстрира нараснали способности както в отбраната, така и при нанасянето на удари по стратегически цели дълбоко на руска територия. По думите му Киев успява да ограничи руското настъпление, а украинската военна индустрия увеличава производството на нови системи и безпилотни апарати.

„Украйна вече има повече възможности и козове, отколкото преди година. Това обяснява защо западните държави виждат по-реалистичен шанс за засилване на натиска върху Москва“, коментира той.

Съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев беше още по-категоричен. Според него мирно споразумение е невъзможно без желание и от двете страни, а към момента Русия не показва готовност за подобен компромис.

Той припомни, че Кремъл многократно е отказвал преки срещи с украинския президент Володимир Зеленски, въпреки отправените покани. „Руската федерация няма полза от прекратяване на войната. Целият политически и обществен модел, който беше изграден през последните години, е обвързан с този конфликт. Краят на войната би поставил под въпрос самото му съществуване“, заяви Анчев.

Според него украинските удари срещу нефтопреработвателната инфраструктура на Русия вече оказват сериозно влияние върху икономиката на страната и създават предпоставки за социално напрежение. Той обърна внимание и на нарастващите проблеми за руските военни в Крим, който по думите му постепенно се превръща в изолиран плацдарм.

Ангел Найденов: Продължаването на войната между Русия и Украйна нанася удар върху репутацията на руския президент

Ангел Найденов отбеляза, че Европейският съюз започва да играе все по-самостоятелна роля в търсенето на решение на конфликта. По думите му европейските държави вече не разчитат единствено на посредничеството на Вашингтон, а работят по собствена формула за прекратяване на войната. Тя включва три основни направления - дипломатически усилия, засилване на санкционния натиск срещу Русия и продължаване на военната, икономическата и политическата подкрепа за Украйна.

Според Найденов именно комбинацията от тези фактори може да върне страните на масата за преговори.

Иван Анчев подчерта, че войната отдавна е излязла извън рамките на двустранен конфликт между Москва и Киев. „Днес в Украйна се защитава сигурността на цяла Европа. Ако руските войски бяха постигнали първоначалните си цели, следващият натиск щеше да бъде насочен към източния фланг на НАТО“, каза той.

По думите му войната вече е променила изцяло представите за съвременните бойни действия. Масовото използване на дронове и високоточни удари е поставило под въпрос традиционните военни доктрини и е променило начина, по който се водят войни през XXI век.

Анчев дори изрази мнение, че евентуалният край на конфликта може да означава и край на политическата ера на Владимир Путин.

Поглед към Близкия изток

Втората голяма тема в разговора беше очакваното подписване на споразумение между САЩ и Иран, което трябва да удължи примирието и да създаде условия за по-трайно уреждане на напрежението в Близкия изток.

Според Ангел Найденов договореностите дават основания за умерен оптимизъм, но редица нерешени въпроси продължават да създават риск от нова ескалация. Сред тях той посочи бъдещия режим на корабоплаване през Ормузкия проток, преговорите по иранската ядрена програма и продължаващото напрежение между Израел и „Хизбула“ в Южен Ливан.

„Съществуват достатъчно предпоставки конфликтът да бъде подновен, ако някоя от страните прецени, че интересите ѝ са застрашени“, предупреди Найденов.

Преговорите за Украйна: Възможно ли е да се стигне до подписване на мирно споразумение

По-различна оценка даде Иван Анчев. Според него именно Иран е излязъл в най-силна позиция след месеците на напрежение. Той посочи, че Техеран е демонстрирал стратегическото значение на Ормузкия проток и е показал на международната общност, че остава ключов фактор в региона.

„Иран успя да докаже, че контролът върху Ормузкия проток е мощен инструмент за влияние върху световната икономика и енергийни пазари. Освен това режимът в Техеран изглежда по-стабилен, отколкото беше преди началото на конфликта“, заяви Анчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова