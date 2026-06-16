София се превърна в автомобилната столица на България през изминалия уикенд, когато хиляди автоманиаци, любители на високите скорости и ценители на автомобилното изкуство посетиха MADNESS – Street & Power Auto Expo 2026.

Събитието, организирано от Muscle Cars Sofia и проведено в XOPark Sofia на 13 и 14 юни, оправда напълно очакванията и се утвърди като едно от най-впечатляващите автомобилни изложения, провеждани у нас.

MADNESS – Street & Power Auto Expo идва в София с мащабно автомобилно преживяване през юни 2026 г.

Още от ранните часове на първия ден посетителите изпълниха пространството на експото, привлечени от уникалната възможност да се докоснат до над 60 специално подбрани автомобила, представящи различни направления на автомобилната култура. От емблематични американски muscle cars и мощни drag машини до екстремни drift проекти, впечатляващи stance изпълнения, класически автомобили и модерни performance разработки – всяка експозиция разказваше собствена история за страст, инженерство и отдаденост.

MADNESS не беше просто изложение на автомобили. То се превърна в истински празник на автомобилната култура, където двигателите, музиката, светлините и емоциите се сляха в едно незабравимо преживяване. Хиляди посетители имаха възможността да разговарят със собственици на автомобили, да научат повече за процеса по изграждане на уникалните проекти и да се вдъхновят от труда и креативността, вложени във всяка машина.

Особен интерес предизвикаха редките и единствени по рода си автомобили, които се превърнаха в любима атракция за фотографи, автомобилни фенове и семейства. Фото и видео зоните останаха оживени през целия уикенд, а социалните мрежи се изпълниха със стотици кадри и видеа от събитието.

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Допълнителната програма също допринесе за неповторимата атмосфера. Тематичните партньорски щандове, игрите с публиката, наградите и сценичните активности поддържаха високия градус на настроението през двата дни. Голям интерес предизвикаха и състезанията за най-шумна изпускателна система, които събраха десетки участници и бурни аплодисменти от публиката.

Музикалната програма допълни перфектно автомобилния спектакъл. Изпълненията на Dimchou и специалните гости превърнаха вечерта на първия ден в истински фестивал на емоциите, а сцената се превърна в естествено продължение на динамиката, която автомобилите създаваха през целия ден.

Една от най-силните страни на MADNESS 2026 беше разнообразието. Събитието успя да обедини под един покрив различни автомобилни стилове, марки и общности, доказвайки, че истинската автомобилна страст няма граници. Независимо дали ставаше въпрос за класически американски автомобили, европейски тунинг проекти, японски спортни модели или модерни премиум машини, всички те намериха своето място в една обща платформа, посветена на качеството, идеята и индивидуалността.

През двата дни XOPark Sofia пулсираше в ритъма на двигатели, музика и споделена страст. Усмивките на посетителите, интересът към експозициите и огромният брой гости показаха, че автомобилната култура в България продължава да се развива и да привлича все повече последователи.

MADNESS – Street & Power Auto Expo 2026 остави след себе си не само впечатляващи спомени, но и ясно послание – автомобилите са много повече от средство за придвижване. Те са израз на характер, творчество, инженерна мисъл и общност, която обединява хора от различни поколения около една обща страст.

След успеха на тазгодишното издание организаторите вече гледат към бъдещето с амбицията MADNESS да продължи да расте и да се превърне в едно от водещите автомобилни събития в региона. А за хилядите посетители остава споменът за един уикенд, изпълнен с адреналин, вдъхновение и любов към автомобилите.

Редактор: Цветина Петкова