Първо обръщение към нацията на американския президент Джо Байдън след оттеглянето му от кандидат-президентската надпревара. От Овалния кабинет той заяви, че „предава щафетата на ново поколение“.

„Уважавам този пост, но обичам страната си повече“, бяха думите на 81-годишния Байдън. В тържествената реч, която отбелязва края на политическата му кариера, президентът каза още, че демокрацията е в ръцете на избирателите.

In a rare Oval Office address to the nation explaining why he stepped down from the 2024 presidential race, President Joe Biden said it's time for "fresh voices, yes, younger voices" in politics. https://t.co/drVLsAZBnD pic.twitter.com/p7iQ9IxiZ1