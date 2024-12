Милиардерът Исак Андич, който е основател на испанската модна компания Mango, е загинал при инцидент. По информация на испански медии 71-годишният мъж е паднал в пропаст докато е бил на разходка в планина край Барселона. Той е бил придружаван от сина си, съобщава Би Би Си.

Isak Andic, the founder of Spain’s Mango fashion chain, died Saturday following an accident. He was 71. https://t.co/4fg8PKMtaG