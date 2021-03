Консервативният политик и милиардер Оливие Дасо е загинал днес в катастрофа с хеликоптер, съобщи в Twitter френският президент Еманюел Макрон. Шестдесет и девет годишният Дасо е най-големият син на френския индустриалец Серж Дасо, чиято компания произвежда изтребителите "Рафал" и е собственик на вестник "Фигаро".

"Оливие Дасо обичаше Франция. Индустриален лидер, депутат, представител на местната власт, командир от запаса във военновъздушните сили: през своя живот той никога не е спирал да служи на нашата страна, да отдава значение на нейните преимущества. Мислите ми са с неговото семейство и любими хора", каза Макрон.

