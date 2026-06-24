„Левски“ информира, че Комисията за защита на конкуренцията е разрешила придобиване на едноличен контрол от страна на „София Кепитъл“ АД върху „Професионален футболен клуб „Левски“ АД.

Днес са били предприети необходимите действия по прехвърляне на акциите на клуба.

ПФК "Левски" - с нов собственик

А ето и пълния текст за съобщението на „Левски“:

„Решението на Комисията за защита на конкуренцията потвърждава, че придобиването може да бъде реализирано от гледна точка на правилата за защита на конкуренцията. Вследствие на това досегашният мажоритарен собственик на ПФК „Левски“ Наско Сираков джироса притежаваните от него акции в полза на новия собственик, с което беше реализирана финалната стъпка от процеса по промяна на собствеността на клуба.

ПФК „Левски“ ще продължи да следва принципите на прозрачност, отговорност и устойчиво управление, с ясната цел да надгради постигнатото през последните години и да изгради стабилна основа за бъдещето си.

Клубът изказва своята благодарност към Наско Сираков за поетата отговорност като мажоритарен собственик в един от най-трудните периоди в историята на „Левски“. В години на тежки финансови предизвикателства, огромни очаквания от синята общност и реална опасност пред бъдещето на клуба, той успя да преведе „Левски“ от период на съмнение и несигурност до стабилизиране, възстановено доверие и върха на българския футбол с шампионската титла през сезон 2025/2026.

Днешният акт е естествен завършек на този етап от развитието на клуба, но не и край на ролята на Наско Сираков в ПФК „Левски“. Той остава Президент на клуба и ще продължи да има ключово място в изграждането на спортно-техническата посока, приемствеността и опазването на идентичността на „Левски“.

Допълнителна информация относно управленската структура, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред клуба ще бъде представена своевременно“.

Редактор: Цветина Петкова