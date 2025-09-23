Синдромът „алфа-гал“ засяга стотици хиляди души и изисква повишено внимание
✔ Какво представлява алергията към червено месо?
Часове след като сте се насладили на перфектно изпечено телешко, тялото ви може да реагира с тежък сърбеж, подуване или дори анафилактичен шок. Причината? Ухапване от кърлеж, което може да се е случило месеци по-рано и е довело до т.нар. синдром на алфа-гал.
Това е алергична реакция към захарна молекула с дълго име – галактоза-алфа-1,3-галактоза, или накратко алфа-гал, която се намира в тъканите на повечето бозайници (телета, прасета, елени, зайци), но не и при хората.
Снимка: gettyimages
➡ Как се отключва алергията?
След като кърлеж инжектира в тялото големи количества слюнка, съдържаща алфа-гал, имунната система може да реагира прекомерно и да произведе антитела. При последващ контакт с алфа-гал – например чрез месо, мляко, желатин или дори лекарства – тялото „атакува“, сякаш се бори с вирус.
Засегнати могат да бъдат и продукти като:
♦ млечни храни;
♦ желатин (включително желирани бонбони);
♦ някои медикаменти (като хепарин – извлечен от черва на прасета);
♦ козметика с животински компоненти.
Снимка: gettyimages
Разпространение и диагностика
Според CDC (Центровете за контрол и превенция на заболяванията), над 450 000 души в САЩ може вече да страдат от синдрома. Макар първоначално да се е свързвал с югоизточните щати и кърлежа Lone Star, днес е доказано, че множество видове кърлежи в шест континента могат да предизвикат същата реакция. Сред тях – и чернокрак кърлеж, който пренася и Лаймска болест.
Изследванията показват, че популациите на кърлежи се увеличават – паралелно с тези на сърните и хората, и дори в градски паркове или задни дворове.
► Как протича реакцията?
Първите симптоми обикновено се появяват два до шест часа след консумация на храна с алфа-гал:
♦ сърбеж и обриви;
♦ коремни болки и гадене;
♦ оток;
♦ анафилактичен шок (в тежки случаи).
Според проучване от 2022 г., 42% от здравните специалисти в САЩ не са чували за синдрома, което забавя диагнозата. В региони с по-висока осведоменост откриването е по-бързо, но в други често се стига до объркване с храносмилателни или психосоматични разстройства.
► Как се диагностицира и лекува?
Ако подозирате, че имате синдрома:
♦ консултирайте се с лекар;
♦ направете си кръвен тест за антитела към алфа-гал;
♦ избягвайте храни и продукти от бозайници;
♦ използвайте репеленти и носете защитно облекло при излет сред природа;
♦ при по-тежки случаи – носете със себе си епипен (EpiPen).
Някои хора успяват да преодолеят алергията с времето, ако избягват нови ухапвания и храни с алфа-гал за няколко години.
► Оставащи загадки и бъдещи насоки
Синдромът е описан официално в началото на 2000-те, но все още има неясноти:
♦ защо само при някои хора се отключва реакцията;
♦ как точно слюнката на кърлежа обърква имунната система;
♦ възможна ли е генетична предразположеност.
Има данни, че пациентите с алфа-гал синдром са по-уязвими и към сърдечни заболявания, дори без алергични симптоми.
► Как да се предпазим?
♦ използвайте репеленти и дълги дрехи;
♦ проверявайте кожата си след разходки;
♦ избягвайте места с висока растителност;
♦ информирайте близките си.
