Украинският президент Володимир Зеленски подари на американския си колега Доналд Тръмп стик за голф, който е принадлежал на войник, ранен в сраженията с руската армия. Тръмп, запален голф играч и собственик на няколко голф игрища, приел подаръка и в отговор връчил на Зеленски символични ключове от Белия дом, съобщи президентската канцелария на Украйна.

Топлата размяна на жестове контрастира рязко с напрегнатата среща през февруари, когато Зеленски напусна Белия дом преждевременно след телевизионен словесен сблъсък с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Оттогава украинският лидер се стреми да поправи отношенията, като хвали публично усилията на Тръмп за постигане на мир.

Стикът е принадлежал на Костянтин Картавцев – украински войник, който губи крака си в първите месеци на руската инвазия, докато спасявал свои другари. Зеленски е показал на Тръмп видео с Картавцев.

По-късно във вторник украинската организация за ветерани United by Golf публикува видео, на което Тръмп държи стика за голф и благодари на Картавцев.

„Видях замаха ти. Разбирам много от голф и замахът ти е страхотен“, казва Тръмп във видеото.

„Ти си невероятен човек – продължавай да играеш голф и да правиш всички останали неща. Страната ти е велика. Опитваме се да ѝ помогнем да се възстанови“, добавя той.

Зеленски донесе и писмо до Мелания Тръмп от съпругата си Олена , в което тя благодари на първата дама на САЩ за това, че е писала до руския президент Владимир Путин с призив да бъдат спасени животите на децата.

Чуждестранни лидери, които посещават Белия дом, все по-често се опитват да спечелят благоразположението на Тръмп с различни подаръци. В края на февруари британският премиер Киър Стармър му поднесе покана за официално посещение, придружена от писмо, подписано от крал Чарлз III.

