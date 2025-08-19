Руският президент Владимир Путин е предложил Москва като място за евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски. Това съобщават два източника, запознати с телефонния разговор между американския президент Доналд Тръмп и Путин.

Тръмп по Fox News: Зеленски трябва да бъде гъвкав в преговорите

Лавров: Тръмп искрено желае траен мир в Украйна

„По време на разговора в понеделник Путин спомена Москва“, посочва един от източниците пред АФП. Според тях Зеленски е отговорил с категорично „не“.

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА В БЕЛИЯ ДОМ

Редактор: Румен Лозанов