Информацията идва от източници, запознати с телефонния разговор между Тръмп и руския президент
Руският президент Владимир Путин е предложил Москва като място за евентуална среща с украинския президент Володимир Зеленски. Това съобщават два източника, запознати с телефонния разговор между американския президент Доналд Тръмп и Путин.
„По време на разговора в понеделник Путин спомена Москва“, посочва един от източниците пред АФП. Според тях Зеленски е отговорил с категорично „не“.
