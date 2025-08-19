Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че по време на срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска е проличало искреното желание на Вашингтон за дългосрочно решение относно украинската криза.

„Там имаше добра атмосфера. И тя бе отразена в изявленията, които направиха президентите Путин и Тръмп след преговорите. Видя се, че американският държавен глава и неговият екип искрено желаят да постигнат резултат, който да бъде дългосрочен, траен и надежден“, каза Лавров, цитиран от ТАСС.

Според руския първи дипломат разговорите са били „полезни и конструктивни“, като САЩ са показали готовност да вникнат по-задълбочено в уреждането на конфликта в Украйна.

Лавров направи паралел между позицията на Вашингтон и тази на европейските лидери, които ден по-рано се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски и Тръмп във Вашингтон.

„Позицията на САЩ се отличава от тази на европейците, които тогава заявяваха, че е нужно само прекратяване на огъня, а след това ще продължат да доставят оръжие на Украйна“, посочи той.

Руският министър подчерта, че американската страна е започнала да осъзнава необходимостта от премахване на дълбоките причини за конфликта – теза, която според него президентът Путин многократно е изтъквал.

Редактор: Петър Иванов