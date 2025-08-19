Снимка: БГНЕС
След срещата Путин-Зеленски Тръмп също ще се включи в разговорите
Тръмп: Ще работим с всички за траен мир в Украйна. Зеленски: Трябва да спрем Русия (ВИДЕО+СНИМКИ)
Кой ще бъде на срещата между Тръмп и Зеленски в Белия дом?
Посрещането на европейските лидери в Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)
Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ и призова Тръмп да упражни „мир чрез сила“
Анализ на Иван Анчев и Христо Римпопов
Измина още един важен ден за дипломацията и уреждането на мира в Украйна. В понеделник в Белия дом президентите на САЩ Доналд Тръмп, този на Украйна – Володимир Зеленски, и евролидери се срещнаха в Овалния кабинет, за да обсъдят гаранциите за сигурността на воюващата с Русия страна. Какво обаче чу и разбра обществеността от разговорите на високо ниво? Анализ в студиото на „Здравей, България” направиха журналистът от „Клуб Z” Христо Римпопов и съпредседателят на Атлантическия съвет в България Иван Анчев.
„Не мисля, че тази война – уви, ще свърши до две седмици. Лично аз съм скептик, че би могло дори споразумение да бъде подписано. Някакво примирие би могло да бъде договорено, но това са две различни категории. Скептик съм, че войната ще спре, защото това не е в угода на Кремъл и на Путин лично”, заяви Анчев.
След срещата Путин-Зеленски Тръмп също ще се включи в разговорите
Путин не иска само Донецк, а цялата Донецка област, подчерта Римпопов. „Това са още 30%, които са под контрол на Украйна, в които влизат два големи града Краматорск и Славянск, които са буквално крепости на Украйна. Русия не може да пробие там по никакъв начин, заради това Путин се опитва чрез „дипломацията” да си ги спечели”, смята журналистът.
Целия разговор гледайте във видеото.
