Петима кандидати са допуснати до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Решението е взето от Прокурорската колегия на ВСС на основание Закона за съдебната власт.

До процедурата са допуснати Благовест Вангелов - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, Владимир Николов - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, Иван Тасков - прокурор в Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев - прокурор в Апелативна прокуратура - София, и Атанас Илиев - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян.

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Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат публикувани незабавно на интернет страницата на ВСС. Кандидатурите могат да бъдат обжалвани в тридневен срок чрез Прокурорската колегия. Жалбите ще бъдат разглеждани от състав, включващ трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Редактор: Ралица Атанасова