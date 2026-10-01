Патрулна кола беше блъсната от товарен автомобил при пътен инцидент в Стара Загора, станал към 8:00 ч. в четвъртък сутринта, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. Катастрофата е станала на околовръстния път.

По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 50-годишен мъж, не успял да спре и ударил последователно патрулка и лека кола, управлявана от 40-годишен мъж.

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При инцидента няма пострадали. Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол и резултатите им са отрицателни, предава кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Предполагаемата причина за катастрофата е техническа неизправност на товарния автомобил.

Редактор: Ивета Костадинова