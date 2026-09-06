Издирваният румънски гражданин, който блъсна полицейски автомобил и рани двама служители на реда край Велико Търново, е успял да избяга в Румъния. Беглецът е задигнал превозно средство от предприятие за производство на алуминиева дограма в старопрестолния град, след което е преминал през „Дунав мост“ необезпокояван заради облекчените процедури в Шенгенското пространство.

Екшънът започва денонощие по-рано, когато полицията в Стара Загора предприема преследване на мощен автомобил. След като шофьорът отказва да се подчини на разпорежданията, е поискано съдействие от униформените във Велико Търново.

Служителите на реда преграждат пътя в района на „Присовски завои“ с тежкотоварен камион и правят опит да спрат беглеца със стоп палка. В опит да избегне залавянето, водачът връхлита директно върху патрулката. При сблъсъка на полицейския автомобил са нанесени сериозни щети, а двамата полицаи вътре са леко ранени.

След катастрофата мъжът изоставя първоначалното си превозно средство и пеша се насочва към близко предприятие за алуминиева дограма. Там обира няколко паркирани в съседство автомобила, задига кола от територията на предприятието и Отпътува в посока „Дунав мост“. Преминаването му през граничния пункт към Румъния протича без препятствия, възползвайки се от шенгенския режим.

Жената, която е пътувала с беглеца - също румънска гражданка, е задържана от органите на реда на мястото на сблъсъка. Основната работна хипотеза на разследващите е, че мъжът се занимава с нелегален трафик на хора, мигранти и бежанци. Уплашен от организираната полицейска засада, той е предприел рисковата маневра срещу патрулката.

Работата по установяването на местонахождението му и международното му издирване продължават.