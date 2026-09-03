Стою Зругов и Васил Петков са предложени за членове на ВСС от квотата на съдиите. Това става ясно от интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Стою Згуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, сред които Върховния административен съд, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Окръжен съд - Смолян, Районен съд – Смолян и Административен съд – Смолян.

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Изложените мотиви се основават на дългогодишния професионален път на кандидата, преминал през всички нива на съдебната система от младши съдия до съдия в окръжен съд, неговата безупречна репутация и доказана енергия при отстояване на принципни позиции.

Обърнато е внимание, че той притежава „необходимата експертиза и широк поглед върху предизвикателствата, с които се сблъсква правораздаването в първоинстанционните и въззивните съдилища“, а работата му в Търговското отделение на Софийския градски съд му носи „дълбоко и реалистично разбиране за проблемите на редовия магистрат“.

В предложението е изразена увереност, че изборът на съдия Згуров „ще бъде ясен знак, че съдиите в България избират за свои представители доказани професионалисти, с воля да изпълняват задълженията си, съобразно Конституцията и законите на страната“.

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Кандидатурата на Васил Петков е предложена от съдии от Апелативен съд – Бургас, Военно-апелативния съд, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Ямбол, Административен съд – Ямбол, Окръжен съд – Сливен, Районен съд – Бургас, Районен съд – Сливен, Районен съд - Ямбол и Районен съд – Елхово, които се мотивират с неговия „утвърден авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен съдия“, притежаваните лидерски качества, умения да взема бързи и адекватни решения, както и да работи в екип.

Съдия Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като над 20 години правораздава в Бургаския апелативен район. В периода 2004 – 2005 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Котел, след което е съдия в Районен съд – Ямбол, а в периода от 2009 г. до 2014 г. е негов председател. От 07.08.2014 г. до 08.07.2024 г. Васил Петков е председател на Окръжен съд – Ямбол, от 2024 г. е съдия във Военно-апелативния съд.

В предложението е посочено, че кандидатът притежава необходимите професионални и лични качества, компетентност, съдийски и ръководен опит, за да бъде избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Редактор: Никола Тунев