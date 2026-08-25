Съдията от Административен съд - София-град Красимира Милачкова е предложена за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурата ѝ е издигната от магистрати от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, АССГ и Административен съд - Плевен. В мотивите си те посочват професионалните ѝ качества, почтеността, независимостта и активната ѝ позиция по въпроси, свързани със съдебната система.

Това е първата стъпка от процедурата като предстои кандидатурата ѝ да бъде разгледана в рамките на процедурата за избор на членове от съдийската квота, като магистратите ще могат да се запознаят с професионалната ѝ биография и концепцията ѝ, а след това ще се проведе гласуване. За членове на ВСС от съдийската квота се избират шестима съдии от самата комисия.

Ще успее ли новият ВСС да скъса с моделите от миналото?

Милачкова е съдия в Административен съд - София-град от създаването му през 2007 г. Преди това е преминала задължителния стаж в Софийския градски съд и е работила като юрисконсулт в Националната агенция за приходите. Завършила е международна магистърска програма по „Право на Европейския съюз“, а в момента е докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тя има и опит като лектор в Националния институт на правосъдието и по международни проекти. Участвала е в инициативи, свързани с анализа на тълкувателната дейност на Върховния административен съд и с промени в правилата за приемане на тълкувателни решения, както и в проекти за повишаване на професионализма в съдебната система.

Редактор: Ралица Атанасова