Правителството обяви мащабна съдебна реформа, която включва избор на нов Висш съдебен съвет, законодателни и конституционни промени, както и нов механизъм за служебните кабинети. На този фон се появиха и притеснения, че сред кандидатите от магистратската квота могат да се окажат познати лица, свързвани с досегашния модел в съдебната система. Какви са шансовете за реална промяна и ще бъде ли изборът достатъчно прозрачен?

„Хубавото е, че има доста кандидати. Притеснителното е, че сред тях виждаме доста стари лица, някои от които тежко обременени. При парламентарната квота има основания за повече оптимизъм“, коментира адвокат Петър Славов в ефира на “Твоят ден”. „Сред предложенията има доста авторитетни имена, които в годините до момента отказваха да участват в такива процедури, очаквайки предизвестеност“, посочи той и изрази надежда, че този път ще има качествено изслушване, оценка и избор.

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Според конституционалиста доц. Христо Орманджиев ключово ще бъде постигането на съгласие между политическите сили. „Аз мисля, че такова ще се постигне. Тези кандидатури в парламентарната квота са много силни и изпълват със съдържание изискването за високи морални и професионални качества“, каза той. Двамата бяха категорични, че реформата не може да остане само на ниво политически заявки.

Конституционалистите коментираха и идеята президентът отново да има правомощието сам да избира служебен министър-председател и състава на служебния кабинет. Орманджиев заяви, че връщането към такава нормалност заслужава подкрепа, но ще изисква необходимото квалифицирано мнозинство в парламента. Според Славов възстановяването на тези правомощия е необходимо след проблемите, породени от т.нар. „домова книга“, но предупреди, че новите текстове трябва да бъдат внимателно обсъдени.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова