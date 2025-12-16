След делфина Мимо във Венецианската лагуна беше забелязано и друго морско създание, наподобяващо тюлен монах, предаде АНСА. Бозайникът беше заснет да плува близо до остров Лидо ди Венеция.

Според Мауро Бон, експерт от Венецианския природонаучен музей, тюленът е дошъл във венецианските води, за да проучва нови зони, може би в търсене на храна, предвид това че районът е богат на риба.

Възможно е бозайникът да е доплувал чак от хърватското крайбрежие, където има голяма популация на този вид, казва експертът.

